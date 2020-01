Le président devrait faire confiance à son T2 pour prendre le RWDM en mains.

Le départ de Fred Vanderbiest a résonné comme un coup de tonnerre au stade Machtens ce mardi. Thierry Dailly lui-même a été surpris par le timing et l’annonce du départ de son entraîneur qui s’en va retrouver son poste de T2 à Malines. "Malines nous a pris de court en annonçant la nouvelle aussi vite. Je n’ai pas eu l’occasion de prévenir les joueurs", regrette-t-il.

De la déception

Le président du RWDM se disait également déçu de voir son entraîneur partir aussi vite et après s’être démené pour le faire venir au stade Machtens. "C’est un choix que je n’attendais pas du tout. Je me suis battu pour l’avoir et là, il s’en va déjà. Mais il a ses raisons et il faut les accepter." (...)