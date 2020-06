Thierry Dailly (président du RWDM): "Le staff a proposé le nom de Laurent Demol" © Sterpigny Bruxelles Sébastien Sterpigny

Le président du RWDM est heureux d’accueillir un entraîneur aussi expérimenté dans son staff. Frédéric Stilmant n’ayant pas encore le diplôme requis pour entraîner en D1B, le RWDM s’était renseigné auprès de l’Union belge afin d’évaluer la situation et voir quelles étaient les possibilités à ce niveau. Finalement, le club s’est vu signifier qu’il devait avoir en ses rangs un entraîneur possédant le diplôme UEFA A et s’est mis à la recherche d’un nouvel entraîneur. "Il y a un règlement et nous nous devons de le respecter. Dès que nous avons eu la confirmation de l’Union belge il y a une dizaine de jours, nous nous sommes mis à la recherche d’un nouvel entraîneur", confirme Thierry Dailly.



Le nom de Laurent Demol est alors arrivé sur la table, proposé par… le staff actuel. "Cette nomination s’est faite en complète collaboration avec le staff actuel. C’est d’ailleurs le staff qui a proposé Laurent Demol. C’est quelque chose de très important puisque cela va nous permettre d’avoir cette cohésion si importante dans une équipe, mais aussi dans un staff. Avec Frédéric Stilmant, Frédéric De Meyer et Thierry Berghmans, ils formeront une belle équipe."



Laurent Demol, un coach d’expérience pour les promus de D1B. "Laurent Demol était le candidat idéal, de par sa bonne entente avec le staff actuel mais aussi de par sa grande expérience du haut niveau. Cela fait dix ans qu’il évolue en D1 et en D2, côtoyant des coachs aussi prestigieux que Rednic, Saint-Jean ou encore Mazzù."