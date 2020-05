Thierry Dailly (RWDM): "Nous espérons que le 15 mai, nous saurons à quel échelon nous évoluerons la saison prochaine" © Moisse Bruxelles100% Web Sébastien Sterpigny

D1 amateurs ou D1B? Le RWDM suit de près les décisions de la CBAS et de la Pro League. Cette semaine, plusieurs clubs professionnels issus de D1A et D1B passent chacun à leur tour devant la CBAS dans l’espoir d’obtenir leur licence pour la saison prochaine. Une situation que le RWDM suit de près puisque si certains clubs venaient à ne pas obtenir le précieux sésame pour continuer à évoluer au sein du football professionnel, le club molenbeekois, qui a obtenu sa licence professionnelle, pourrait bien grimper d’un échelon.



Une attente qui ne permet donc pas aux dirigeants molenbeekois d’avancer avec des certitudes sur le marché des transferts. "La constitution de notre noyau dépend du niveau auquel nous évoluons la saison prochaine. Pour l’instant, la seule certitude que nous avons, c’est que 15 joueurs sont toujours présents au sein de notre effectif et c’est déjà un point positif. 4-5 dossiers sont également en cours mais dans l’attente de savoir si nous jouerons en D1 amateurs ou en D1B", débute Thierry Dailly, le président du RWDM.



Si la situation dure au niveau de la Pro League, avec une assemblée générale déjà repoussée à plusieurs reprises, on reste calme dans les rangs du RWDM. "C’est dommage d’avoir vu cette assemblée générale repoussée à plusieurs reprises mais c’est plutôt normal puisque les décisions rendues par la CBAS pourraient avoir des conséquences sur les futures formules du football professionnel. Attendre jusqu’au 15 mai pour débuter notre mercato n’est pas problématique puisque cela coïncide plus ou moins avec la fin d’une saison traditionnelle."



Quoi qu’il en soit, le RWDM garde l’espoir d’évoluer en D1B la saison prochaine. "Au-delà des éventuels clubs qui n’auraient pas leur licence, je pense que la D1A devrait passer à 18 clubs afin de ne léser personne. Waasland-Beveren, qui avait encore une chance de se sauver, ne devrait pas descendre, alors que le Beerschot et OHL méritent tous les deux de monter. Une solution qui me semble être la plus équitable et qui nous permettrait plus que probablement d’accéder à la D1B."

"Il est trop tôt pour évoquer les conditions d’une éventuelle reprise" Si les compétitions officielles sont interdites jusqu’au 31 juillet, les entraînements pourraient peut-être reprendre avant cette date dans les différents clubs. Si cela est permis, comment pourraient-ils s’organiser? Voilà bien une question à laquelle il leur est difficile de répondre. "Il est trop tôt pour évoquer les conditions de cette reprise puisque tout va dépendre de l’évolution du virus."