Depuis que la montée en D1B est officielle, la direction du RWDM a pu lancer la préparation de la prochaine saison et débuté son mercato. Cette semaine, le club a acté deux premières arrivées avec celles de Tracy Mpati et Yadi Bangoura. "Tracy n’a que 28 ans mais il a déjà une grande expérience de la D1B et même de la D1A. C’est un Bruxellois, il connaît les valeurs de notre club et possède déjà son ADN. Yadi est quant à lui un jeune attaquant talentueux que nous suivons depuis deux ans. Il a inscrit une quinzaine de buts par saison ces deux dernières années, il est rapide et puissant, c’est un attaquant complet. Ces deux transferts collent parfaitement à notre politique de recrutement, basée sur l’expérience et la jeunesse", explique Thierry Dailly.

Bien sûr, le président du RWDM et son équipe travaillent sur d’autres dossiers.