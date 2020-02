Bruxelles Thierry Dailly répond aux rumeurs de rachat du RWDM par Cardiff: "Je ne vendrai pas le club" Sébastien Sterpigny

La rumeur s’est répandue ce mardi sur les réseaux sociaux. Ce mardi, une incroyable rumeur s’est répandue parmi les différents groupes de supporters du RWDM sur Facebook: le club molenbeekois pourrait être vendu au club anglais de Cardiff City, pensionnaire de Championship. Une somme de rachat de trois millions a même été avancée par certaines sources qui affirment que même si le club devait être racheté par les Gallois, Thierry Dailly resterait le président du RWDM.



Contacté par nos soins, le président a immédiatement démenti cette rumeur. "Je n’ai jamais été à Cardiff de ma vie, je ne sais vraiment pas d’où sort cette information. D’ailleurs, je précise d’emblée que je ne vendrai pas le club. Certes nous aurons un jour besoin de partenaires financiers si nous voulons emmener le RWDM en D1 mais jamais je ne vendrai le club", affirme Thierry Dailly.



Le président du RWDM se dit d’ailleurs fatigué de devoir faire face à des rumeurs visant plus à déstabiliser son club qu’autre chose. "Après notre défaite contre Tubize en décembre, j’ai repris les rênes du club, j’ai travaillé comme une bête pendant deux mois et aujourd’hui, nous avons retrouvé une belle atmosphère, il y a eu plein de choses positives et nous avons bien transféré. Mais on dirait que quand tout va bien à Molenbeek, il faut une rumeur de merde pour tenter de nous déstabiliser. C’est triste."