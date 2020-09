Malgré son éviction du RSD Jette, le gardien a retrouvé le plaisir du foot à Stockel.



Mis sur le côté mais il est revenu encore plus fort. Le gardien Thomas Laborne a entamé un nouveau chapitre de sa “jeune” carrière en débarquant à Stockel. Il fait le point en ce début de saison.

Thomas, ne regrettez-vous pas votre choix de rejoindre Stockel ?

“Loin de là ! Je me sens très bien. C’est un groupe homogène avec beaucoup de qualités. On forme déjà une grande famille… Cela fait plaisir !”

Avez-vous complètement tourné la page avec Jette ?

“C’est de l’histoire ancienne. Pour être performant sur le terrain, on se doit d’être serein et concentré sur ses objectifs. Je regarde encore leurs résultats chaque week-end et j’espère que le club réalisera une bonne saison. C’est bien parti pour le moment!”

Stockel se retrouve finalement en D3 ACFF. Il y a un peu de positif dans votre malheur...

“On a attendu longtemps mais nous sommes tous contents. Figurer en division nationale est bon pour tout le monde. Cela permettra sans doute d’élever notre niveau. On veut tous réussir cette année avec Stockel et ne pas connaître une nouvelle descente…” (...)