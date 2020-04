Thomas Laborne a de quoi être dégoûté après la mésaventure vécue il y a une semaine concernant sont statut au club. "Le foot, c’est vraiment un milieu pourri… Et nous sommes qu’au niveau amateur. C’est vraiment difficile à vivre", raconte d’emblée le gardien très déçu de son ancien club.

Il y a un peu moins d’un mois, le portier de 26 ans recevait un coup de fil de son coach, Sébastien Conte, pour lui signifier qu’un gardien de l’échelon provincial allait débarquer en tant que doublure. "Il s’agissait d’une simple conversation pour exprimer qu’il comptait sur moi et que je ne devais pas me reposer sur mes lauriers malgré la venue de ce nouveau joueur de P1. Je suis quelqu’un d’appliqué et je fais toujours les choses à fond."

Sauf que la réalité allait devenir tout autre au fil du temps. "Il y a une semaine, je vois que Michaël Clepkens (NdlR : un gardien ayant évolué en D1 à l’époque) arrive au club. Je me pose des questions car il ne s’agissait pas de ce qu’on m’avait expliqué. Je comprends directement qu’il y a eu un revirement de situation et que je ne serais plus le premier choix dans les cages. J’appelle le club et on me confirme cette théorie. Pour un manque de respect, Jette a fait fort. Cela fait cinq ans que j’évoluais au club. Je suis arrivé en P2 et je suis devenu capitaine de l’équipe en arrivant en D2 amateurs pour que finalement le RSD Jette me mette sur le carreau de la sorte. Quand tu contribues à l’évolution d’un club, tu t’attends à un minimum de reconnaissance… Ce n’était pas le cas ici."

Alors comment expliquer ce volte-face de la part des Jaune et Bleu ? "C’est très simple, Christos Letas voulait ma tête. Monsieur Letas me reproche d’avoir été blessé 4/5 matchs cette saison et que cela se reproduise en D2 amateurs. Il voulait donc privilégier une autre piste plus sûre. Dans le monde du sport, personne n’est à l’abri d’une blessure, c’est ridicule. Le président René Kruys, avec qui j’entretiens de très bons rapports, doit être triste pour moi, j’en suis persuadé."

De nouvelles ambitions à Stockel

Alors qu’il allait goûter à la D2 amateurs pour la première fois de sa carrière, Thomas Laborne retourne deux échelons plus bas pour retrouver une première provinciale qu’il connait sur le bout des doigts. "Le club m’a prévenu trop tard pour que je retrouve un challenge en division nationale. C'est grâce à Javier Requejo, mon ex-coéquipier jettois, que j'ai été en contact avec Stockel. Je le remercie du filon car Stockel est un club stable sportivement et financièrement qui possède une très belle équipe. Les ambitions des dirigeants collent à ma façon de penser. Avec toutes ces composantes, je ne pouvais pas refuser le deal."

Le gardien espère figurer comme numéro 1 entre les perches et réaliser une bonne saison avec le club. "Tous mes choix de carrière se sont toujours avérés positifs pour le moment. J’espère que cela sera une nouvelle fois le cas. J’ai encore une marge de progression devant moi et, je l’espère de tout coeur, vivre encore dix ans de foot en tant que joueur. J’espère avoir l’opportunité de retrouver et de goûter ce dont on m’a privé à Jette", ponctuait le dernier rempart.