À l’Union Saint-Gilloise, il y a l’équipe première qui ne cesse de briller. En Belgique, le nom de ce club est sur toutes les lèvres depuis presque deux ans maintenant. La nouvelle victoire lors de la journée écoulée face au Sporting de Charleroi a montré que les Unionistes feront tout pour remporter le sacre qu’ils méritent en fin de championnat. Derrière cette équipe première, il y a une école de 500 jeunes, avec des gamins qui tentent peu à peu de sortir de l’ombre. Mais la tâche n’est pas simple, notamment en raison du passé et des infrastructures. Thomas Rodrigues Pereira, nommé président voici quelques mois, met tout en œuvre pour que ces jeunes soient fiers de porter le blason unioniste. Rencontre avec un homme posé, aux idées bien précises.

Monsieur Rodrigues, comment êtes-vous arrivé à l’Union ?

"J’ai eu un contact téléphonique avec Philippe Bormans (NdlR : CEO de l’Union), qui m’a proposé ce rôle. Il voulait remettre une structure en place, avec un fil conducteur et qu’on ait des idées sur les moyen et long termes. J’ai trouvé cela intéressant au point de vue personnel et professionnel, alors j’ai pesé le pour et le contre. J’avais émis la condition de pouvoir venir avec un trésorier fort. Il est pointilleux sur tout ce qui est financier et c’était nécessaire à l’Union."

Qu’est-ce que l’Union représente pour vous ?

"Mon grand-père a joué à l’Union. (...)