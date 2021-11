Les Brussels Tigers ont annoncé qu’ils suspendaient leur participation aux activités de la Belgian American Football League (BAFL) jusqu’à ce que cette dernière garantisse le retour de la sécurité au top de ses priorités.

Cette décision fait suite à un incident intervenu lors de leur demi-finale face aux Shotguns. "Dans le règlement, il est indiqué que les clubs visités sont dans l’obligation de garantir la présence d’un staff médical et d’une ambulance. Au cours de ce match, un de nos joueurs s’étant blessé, nous faisons appel à l’équipe médicale. Et c’est là que nous nous rendons compte qu’il n’y en a pas, ni d’ambulance. Ce fut d’autant plus problématique que notre joueur est tombé inconscient et qu’il a fallu attendre près de 30 minutes l’arrivée d’une ambulance. Au final, notre joueur souffre d’une très grosse commotion. Comme nous avons décidé d’arrêter le match, nous sommes passés en commission lundi soir. La Ligue a reconnu l’erreur de l’équipe organisatrice et au lieu de la sanctionner pour le non-respect d’un point du règlement, elle a décidé de faire rejouer cette demi-finale", explique Pascal Decoo. (...)