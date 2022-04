© dr

Enfin les vainqueurs et les perdants de ces rencontres finales de P2A et P2B joueront leur finale de vainqueurs et de perdants le 8 mai.

Le tirage au sort du tour final de P1 et de P2 a été effectué ce lundi soir à Tubize. En P1, le Sporting Bruxelles recevra Grez-Doiceau et Nseth Berchem affrontera Genappe le 24 avril. Les gagnants de ces deux matchs s'affronteront alors lors d'une finale programmée le 1er mai.En P2A Saint-Michel défiera Amicii Bruxelles et Boitsfort jouera contre Jette B le 24 avril. Les vainqueurs s'affronteront alors le 1er mai.En P2B, Villers-la-Ville recevra Waterloo et Chastre affrontera Braine B le 24 avril. Les vainqueurs s'affronteront alors le 1er mai.