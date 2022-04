Ce duel entre le Sporting Bruxelles et Grez-Doiceau était des plus indécis avant son coup d’envoi. Un affrontement entre des Bruxellois qui ont dû digérer la perte du titre dans les dernières semaines et une formation grézienne en confiance après une excellente troisième tranche.

Tout cela s’est confirmé sur le terrain avec une partie très équilibrée, indécise, où les deux équipes ont pu se forger l’une ou l’autre possibilité, sans toutefois parvenir à se départager au bout des 90 minutes. Ni après 120 minutes d’ailleurs. Et c’est donc la loterie des tirs au but qui a œuvré pour départager les deux formations.

La pièce est finalement tombée du côté du Sporting Bruxelles (5-4).