Suite à son élimination ce dimanche au terme d'une séance de tirs au but face au Crossing B, le Racing White porte réclamation et en explique les raisons dans un long communiqué:Après les premiers incidents qui ont eu lieu dans le match opposant le Crossing et Binche, le triste spectacle a malheureusement continué dans le match qui suivait, entre le Racing White Woluwe et le Crossing B ce dimanche 15 mai dans le cadre du Tour final de Provinciale 3. Un tour final qui fait honte au sport belge et qui bafoue les valeurs que notre club tente d’inculquer à toutes ses équipes depuis notre création.Conférences, sensibilisation, partenariat avec le Panathlon Wallonie-Bruxelles, mise en place de diverses actions pour promouvoir le fair-play auprès de l’ensemble de nos membres etc. Tous les jours, le Racing White se bat pour défendre l’arbitrage et protéger ceux sans qui le sport ne pourrait avoir lieu. Mais ce dimanche après-midi nous fait à présent douter : Toutes ces actions ont-elles encore vraiment un sens ? Cela sert-il réellement à quelque chose ? Le football provincial est-il encore crédible ?Le Racing White s’est toujours abstenu de commenter d’éventuelles polémiques arbitrales, mais trop c’est trop. Nous ne resterons pas inactifs face aux évènements qui se sont produits. Une réclamation a, d’ores et déjà, été introduite auprès de l’ACFF.Vous trouverez ci-après les différents éléments qui justifient notre démarche :1. Nous émettons des doutes sur le fait que l’un des juges de ligne qui a officié durant la rencontre était bien celui dont le nom figure sur la feuille de match.2. De nombreux incidents ayant émaillé le match (Crossing Schaerbeek/RJE Binchoise) qui précédait notre rencontre sur le même terrain, le coup d’envoi de notre rencontre a été donné avec près de 30 minutes de retard, alors que la situation était encore très loin d’être normalisée. Devant la réticence de nos joueurs à monter sur le terrain dans ce climat extrêmement tendu, l’arbitre a menacé d’infliger un forfait à notre équipe en ajoutant que « la fédération lui donnerait, de toute façon, raison ». Les joueurs ont donc été obligés de jouer alors même que la situation n’était pas stabilisée dans le stade. Les supporters, le Président, plusieurs membres du Comité et les sponsors du club ont, pendant ce temps, été bloqués à l’extérieur du stade avant de pouvoir entrer dans celui-ci aux alentours de 18h45. Certains supporters venus en famille ont, quant à eux, carrément décidé de rentrer chez eux vu les évènements violents qui venaient d’avoir lieu et le climat d’insécurité qui régnait dans le stade.3. Durant la rencontre, une personne non-accréditée s’est postée, dans la zone neutre, derrière notre gardien de but, sans que le corps arbitral juge opportun de réagir.4. Deux penalties douteux ont été sifflés durant la rencontre pour le Crossing. Cela peut bien sûr arriver, mais dans le contexte du match et des incidents qui vont suivre ce “détail” a toute son importance.5. Tout au long du match, de même que durant la séance de tirs au but, nos joueurs ont dû endurer des insultes proférées par le juge de ligne dont il est question ci-avant. Celui-ci a même été jusqu’à menacer l’un de nos joueurs de lui « régler son compte » à la sortie du stade.6. Lors du tirage au sort précédant la séance des tirs aux buts, l’arbitre a refusé de laisser le choix du goal à notre capitaine qui souhaitait logiquement, compte tenu des débordements qui avaient eu lieu lors du match précédent pour le tour final de D3, que cet exercice se déroule dans le but opposé à celui derrière lequel avaient eu lieu les incidents du premier match. Un tirage au sort n’a même pas eu lieu. La raison invoquée par l’arbitre, pour justifier son refus, étant que les filets de ce but opposé étaient endommagés alors que les 2 matchs prévus s’étaient déroulés sans que rien n’ait été signalé. Si les filets sont trop endommagés pour une séance de tirs au but, pourquoi ne l’étaient-ils pas pendant le match ? Argument d’autant plus risible que l’arbitre avait sifflé et laissé tirer deux penalties pendant le match pour le Crossing. Peut-être les filets ont-ils été soudainement abîmés une fois les prolongations terminées ?

7. Durant la séance de tirs au but, les supporters adverses situés derrière le goal ont tenté d’intimider notre gardien par l’utilisation de fumigènes et feux de Bengale, sans que cela suscite une quelconque réaction de la part de l’arbitre et de ses assistants.



8. Le clou du spectacle : Après les deux penalties arrêtés pendant le match notre fantastique gardien récidive et en arrête un troisième et un quatrième pendant la séance de tirs au but. C’était sans doute celui de trop pour l’arbitre et son juge de ligne qui décident de faire recommencer le penalty. Pire encore, l’arbitre principal décide alors de donner une seconde carte jaune à notre gardien pour de prétendues insultes que personne, pas même l’un des juges de ligne pourtant posté à proximité, n’a été en mesure de confirmer. Du jamais vu. L’arbitre s’est ensuite opposé au remplacement du gardien exclu par notre gardien réserviste. La Capitale écrit dans son édition du lundi 16 mai que le gardien s’était fait exclure “de manière violente”. David Rimbold, entraîneur du Crossing déclare de son côté que cette carte rouge “est une énigme”. Pour nous aussi.



9. À la fin du match, l’arbitre a refusé de rédiger la feuille de match au stade, empêchant ainsi notre délégué et correspondant qualifié de vérifier le document et d’y indiquer ses commentaires. À nouveau : du jamais vu !

À la lecture de ces différents éléments, on comprendra que cette rencontre ne s’est absolument pas déroulée dans un contexte serein et que tant nos joueurs que le staff technique d’encadrement, les dirigeants et sympathisants présents ont été mis sous pression pendant l’entièreté de celle-ci.



Face à ce triste spectacle, nos joueurs et le staff technique sont restés calmes et respectueux. Nous sommes fiers d’eux et nous tenons à les féliciter pour l’image qu’ils ont montrée.



Nous espérons que, vu la longue liste des problèmes énoncés, notre plainte pourra être entendue et le résultat final de la rencontre invalidé. Nous demandons que la rencontre soit rejouée sur un terrain neutre.



La Direction du Racing White Woluwe