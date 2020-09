Léopold - Saint-Josse 0-2

La première journée de P1 offrait déjà un intéressant duel entre une équipe du Léo qui descend de D3 ACFF, repart d’une page blanche mais compte bien montrer de belles choses, et une formation de Saint-Josse pointée par tous comme le favori n°1 pour le titre.

Sur le terrain, on a donc eu droit à une rencontre disputée, serrée et si les occasions n’auront finalement pas été très nombreuses, la qualité était bien au rendez-vous.

Ce duel aura toutefois été influencé par une phase litigieuse et un but d’ouverture accordé dans des circonstances assez particulières. "Une frappe déviée a atterri dans les pieds de Sow qui était hors-jeu de cinq mètres. Dans un premier temps, l’arbitre a logiquement annulé ce but avant de l’accorder après avoir consulté son assistant”, regrette Nicola Hatefi, le gardien du Léo.

Aux commandes, Saint-Josse a souffert par la suite, bien embêté par une équipe du Léo qui a pressé haut et a tout donné pour essayer de revenir au score.

Exclusion : 89e Diansangu (2j.).

Les buts : 9e Sow (1-0), 86e Sulejmani (2-0).





Grez – FC Schaerbeek 2-1

Les promus gréziens ont démontré d’entrée qu’il faudrait compter avec eux cette saison. Avec un Kocabas solide dans les duels en défense et auteur du but égalisateur, Grez possède de solides atouts. Et de la ressource.

Les buts : 13e Demiral (0-1), 68e (1-1), 75e csc. (2-1).

ES Braine – Lasne Ohain 0-1

Autre promu dans la série, le club de l’ES Braine a tenu la dragée haute à une formation de Lasne Ohain rodée à cette P1 et qui affiche certaines ambitions. Il n’aura manqué que cinq minutes aux joueurs de Pascal Hofman pour accrocher un premier point, Demeur offrant la victoire aux visiteurs à la 85e.

Les buts : 85e Demeur (0-1).

Nivelles – BX Brussels 1-3

Le BX Brussels fait partie des candidats potentiels à la montée et l’a prouvé en venant à bout d’une équipe de Nivelles qui aura également envie de se hisser en haut du classement.

Les buts : 43e Madimba (0-1), 51e Dias Correia (1-1), 53e Elongo (1-2), 72e Elmjouzi sur pen. (1-3).

Stade Everois – Etterbeek 2-0

Le Stade Everois s’offre un derby bruxellois en faisant la différence lors du second acte.

Les buts : 48e Gnaoua (1-0), 84e Coutinho (2-0).

Genappe – Kosova 0-2

Kosova descend de l’échelon national et espère y retourner au terme de cette saison. Les Schaerbeekois ont donc marqué leur territoire et décroché un premier succès.

Les buts : 25e Ribeiro Santos (0-1), 35e Toma (0-2).

Walhain – Nseth Berchem reporté

Walhain attend une décision définitive de la CBAS concernant sa licence pour la D3 ACFF et refuse de jouer en P1 pour le moment.

Sporting Bruxelles – Ixelles reporté

Un cas de Covid-19 a été détecté dans les rangs du Sporting Bruxelles et la rencontre est reportée, comme le prévoit le protocole de l’ACFF.