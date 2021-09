Certains diront qu’ils ont sauvé un point mais la réalité nous amène à penser que les Schaerbeekois ont galvaudé deux unités face à Saint-Ghislain. Malmenés 0-2 après moins de vingt minutes, les hommes de Philippe Wayenbergh ont dû passer la deuxième, puis la troisième, en entamant le second acte. "C’était un début de partie compliqué. On prend deux buts rapidement et ensuite il y a une sorte de faux rythme qui s’est installé. (...)