Uccle Europe, United Basket Woluwe et U.A.A. Etterbeek, c’est le tiercé de tête de la P1 Brabant. Si on s’attendait à voir les Ucclois jouer les premiers rôles et que l’école de jeunes woluwéenne fournit régulièrement des jeunes pousses prometteuses, l’U.A.A.E. a surpris.

Dans un premier temps en tout cas. "Etterbeek, c’est une équipe homogène. Au début, leurs résultats ont peut-être étonné certains mais on les a joués récemment. Je les avais visionnés 2-3 fois, les Etterbeekois sont à leur place", renseigne Boualem Chekaba.

À l’instar de l’UBW, son équipe demeure invaincue. "J’espérais la plus haute place possible et on fait partie des meilleurs au bout de dix matchs, c’est tant mieux mais on n’est à l’abri de rien."

Au fur et à mesure des semaines, Uccle Europe donne l’impression de moins laisser de place à la concurrence. "Effectivement, on a pris de plus en plus confiance. Aux côtés de talent individuel comme Othman Allouchi, on a une belle force collective car tout le monde marque et chacun s’arrache en défense. J’implique des U21 comme Bicakcioglu, Jurion, Marquetecken et mes deux gamins Amin et Rayan qui apprennent à se battre pour leur temps de jeu. Ils comprennent pourquoi ils en obtiennent."

Woluwéens et Ucclois se rencontreront le 8 janvier prochain. Il n’y aura toutefois pas de round d’observation. "On a joué l’UBW en Coupe", soutient le coach Chekaba. "Ce jour-là on a été insolents d’efficacité et de précision. Ce ne sera ni le même match, ni la même équipe car le règlement de la Coupe n’autorisait pas Woluwe à aligner tout le monde."

Du haut de son expérience de joueur de haut niveau et d’entraîneur confirmé à Bruxelles, Boualem Chekaba n’est pas plus étonné que ça que trois équipes bruxelloises occupent le haut du pavé et se disputeront probablement le titre en P1 : "A Bruxelles, il y a toujours eu une véritable école de basket. On parle toujours des joueurs de Liège ou Anvers et il y a toujours eu ce problème dans la capitale que les clubs tirent un peu vers eux mais je vous assure qu’il y a un potentiel monstrueux à Bruxelles."