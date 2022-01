Alors que sa présence dans les tournois internationaux a été freinée depuis deux ans (en raison de l’épidémie Covid), Uccle Europe vient de réaliser un bond magistral sur le sol francophone avec un joli tir groupé en demi-finale de la Coupe de l’Association Wallonie-Bruxelles de basket-ball (A.W.B.B.). Les Bruxellois (vainqueurs 74-46 de l’Olympic Mont-sur-Marchienne en U16, 64-55 de Mons-Hainaut en U14 et 51-49 de Grâce-Hollogne en U12) ont remporté leurs trois duels.

Une superbe récompense pour un club vieux d’à peine six saisons et qui doit jongler avec sept sites d’entraînement différents. Lionel Loris, directeur technique présent depuis quatre ans, n’est pas du genre à se reposer sur ses lauriers : "Je suis un insatisfait chronique. Je suis très heureux pour les jeunes, pour les parents et pour notre club mais je relativise très vite et je reste bien les pieds sur terre."

Coach des U14 et U16, le DT veut résolument aller de l’avant : "On doit bien sûr profiter de ces instants, les joueurs en premier lieu. Mais pour ma part, je ne vais pas rester trois mois à faire la fête. Quelques heures après les matchs, j’ai déjà réfléchi et agi pour améliorer ce que j’ai vu."

Trois-quatre jeunes U12 vont s’aguerrir prochainement : "Le groupe U12 est encore loin d’avoir montré son potentiel. Avec tout le respect que j’éprouve pour le championnat provincial, on va mettre quelques jeunes dans le dur en les faisant évoluer en U14 régionaux."

C es derniers méritent leur accession en finale : "Ils ont bien bossé. Deux jours avant la demi, on a fait un scrimmage face aux U15 régionaux du club. Collectivement et défensivement, ils ont superbement respecté les consignes. Quant aux U16, ils se sont adaptés face à la zone proposée et ont déroulé leur jeu en seconde mi-temps."

À l’instar des Seniores de Ganshoren Dames et des U18 de United Basket Woluwe, également qualifiés, les trois équipes de Uccle Europe joueront les finales de la Coupe A.W.B.B. le week-end des 19 et 20 mars à Beez. "Ce serait bien de les gagner car les seconds, on ne s’en souvient jamais", conclut Lionel Loris.