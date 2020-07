Ugo de Wilde: "Il était vraiment temps que cela reprenne" © DR Bruxelles100% Web Sébastien Sterpigny

Le Belge de 17 ans va enfin entamer sa deuxième saison d'Eurocup Formula Renault, ce jeudi 9 juillet à Monza, avec le team Arden Motorsport.



Ces derniers jours, le sport automobile revit à nouveau. Après les F1 ce week-end, c’est au tour des autres catégories d’enfin redémarrer. C’est notamment le cas du championnat Eurocup Formula Renault qui reprend ses droits ce jeudi 9 juillet à Monza. De quoi faire le bonheur de notre compatriote, Ugo de Wilde, lui qui n’avait jamais connu une période sans course aussi longue. « Cela fait plus de huit mois, depuis Abu Dhabi, que je n'ai plus pris le départ d'une épreuve réelle », confie le jeune Bruxellois. « Le virtuel c'est bien pour passer le temps et garder certains réflexes, mais rien ne remplace l'adrénaline et les sensations que vous ressentez en réalité. J'espère en tout cas que certains n'auront pas pris de mauvaises habitudes et qu'il n'y aura pas autant de crashes en vrai que sur simulateur », sourit-il.



Après deux jours d'essais collectifs à Monza en ce début de semaine, le premier meeting de la saison débutera ce jeudi 9 juillet en Italie avec la première qualification à 17h40 puis, après la seconde qualif ce vendredi matin à 9h, le départ de la première course de l'année aura lieu à 13h, la seconde étant programmée samedi à 9h45, en prologue des 12H de Monza.



