Fin de saison réussie pour Ugo de Wilde qui a remporté le même jour les dernières manches des championnats Alpine Europa Cup et European Le Mans Series. S’il échoue à quatre unités du titre suprême en Alpine, le Bruxellois décroche tout de même la couronne de meilleur Junior. Un sentiment toutefois mitigé.

"J’étais très déçu en franchissant la ligne en vainqueur", avoue Ugo. " J’ai signé six poles et gagné cinq courses sur la ligne. J’ai terminé dix courses, toutes sur le podium absolu. Hélas, j’ai perdu le championnat à Magny-Cours quand mon équipier m’a explosé involontairement à l’épingle d’Adélaïde. On rajoutera les dix unités perdues à Francorchamps suite à une sanction injustifiée."

Des regrets donc au moment de tirer le bilan de cette saison. Mais aussi beaucoup de fierté et de satisfactions pour le jeune pilote de 18 ans qui a prouvé tout au long de la saison ses qualités. "Je pense avoir eu l’occasion, à plusieurs reprises, de démontrer ma vitesse de pointe face aux références de la catégorie. J’espère que cela va m’aider à poursuivre ma carrière en endurance."

Car Ugo de Wilde est déjà tourné vers la suite. Et il affiche ses ambitions. "J’aimerais pouvoir passer en LMP2 où j’estime avoir ma place, mais tout est encore une question de budget. Je dois encore investir un peu avant de pouvoir prétendre à un statut de professionnel et un volant en Hypercar ou LMdh dans deux ou trois ans. Mais je sens que je m’en rapproche, surtout après un super week-end comme celui que je viens de vivre. Cela a été assez dur physiquement, mais je n’ai pas craqué. J’ai beaucoup couru et changé au moins quinze fois de combinaisons, mais je pense avoir réussi mon coup. Mes trois équipes sont heureuses de mon travail, alors je le suis aussi."