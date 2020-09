Auteur début août de deux poles et de deux victoires de catégorie assorties à chaque fois du meilleur tour en course en VW Fun Cup avec le team M3M puis en Belcar Series sur la Porsche Speedlover de John De Wilde, Ugo espère poursuivre dans cette spirale positive. "Même si le niveau n'a rien de comparable avec la monoplace, cela m'a fait du bien de ramener des trophées et de garder le rythme de la compétition. Plus je roule, plus je suis heureux. Le moral est bon, le physique affuté, j'ai vraiment hâte de remettre mes gants et de remonter sur le Ring pour un combat qui verra trois rounds se disputer courant septembre avec le Nürburgring, Magny-Cours la semaine suivante puis Zandvoort à la fin du mois."





© DR



Après un début de saison bousculé, le Bruxellois de 17 ans a bien profité de sa pause estivale pour recharger les batteries et retrouver la voie du podium en VW Fun Cup et Belcar. Il est maintenant impatient de vivre la rentrée de l'Eurocup Formula Renault et d'y lutter à nouveau aux avant-postes.Après une pause estivale de cinq semaines, au cours desquelles Ugo de Wilde en a profité pour recharger les batteries et retrouver la voie du podium en VW Fun Cup et Belcar, le Bruxellois retrouve le chemin de l'Eurocup Formula Renault ce week)end, sur le mythique circuit du Nürburgring. Un circuit qui lui rappelle de bons souvenirs., explique Ugo privé de sa préparation habituelle sur simulateur, avec son ingénieur, en raison toujours du coronavirus.En Allemagne, son objectif est simple.