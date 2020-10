Ugo de Wilde remonte sur un podium en Eurocup Formula Renault : "Ça fait du bien au moral" Bruxelles100% Web Sébastien Sterpigny Auteur d'un fantastique départ et d'une très bonne course sous la pluie samedi, le pilote Arden Motorsport est enfin remonté sur le podium en Eurocup Formula Renault. © DR

Troisième au terme des quatre heures d'essais libres jeudi, sixième puis troisième à nouveau lors des essais collectifs de vendredi, Ugo de Wilde a enfin renoué avec le podium en Espagne. Et ce, malgré une grosse averse qui inondait la piste à une demie heure du départ de la première manche. "Je n'ai pas effectué d'essais de départ car mon ingénieur m'a dit que l'on s'élancerait derrière la voiture de sécurité", poursuit Ugo. "Mais finalement, cela n'a pas été cas. J'ai pris mon premier envol arrêté en pneus pluie. J'ai démarré calmement, sans faire patiner les roues, et tout s'est bien passé. Dès les premiers mètres, j'ai gagné trois places et au premier freinage j'ai encore réussi à faire l'extérieur à Grégoire Saucy."



Troisième à l'issue du premier tour et durant la première moitié de la course, Ugo ne pouvait résister au retour de Caio Collet. "Nous étions restés avec les réglages pour piste sèche et je n'osais pas trop attaquer de peur de tout perdre dans ces conditions hyper délicates. Je pouvais suivre facilement le rythme de Franco Colapinto, mais avec le spray soulevé par sa voiture et la buée sur ma visière, je ne voyais pas grand chose. En plus, je devais surveiller mes rétroviseurs car il y avait pas mal de pression derrière. J'ai préféré ne pas résister à Caio pour éviter que Saucy et tout le peloton reviennent directement dans mon sillage. Une tactique qui a plutôt bien fonctionné. A deux tours de l'arrivée, j'ai soudainement vu Colapinto sortir dans le bac devant moi au virage N°6. J'ai ainsi pu récupérer ma place sur le podium. Pour une fois dans ma carrière, j'ai eu un peu de chance, c'est vrai. Un juste retour des choses. Il fallait avant tout rester sur la piste et je pense que l'expérience a joué un grand rôle."



Trois ans quasi jour pour jour après être monté sur le même circuit, à 14 ans, sur son premier podium en monoplace en F4 française, Ugo repart avec son 19e trophée en monoplace. "Cela fait du bien au moral. On a eu une première moitié de saison compliquée. J'espère qu'on pourra trouver les moyens de finir et que la deuxième partie sera nettement plus positive avec les résultats espérés."



Neuvième sur la grille de la seconde manche, Ugo était toutefois contraint à l’abandon suite à un accrochage. Mais ce week-end espagnol le met en confiance avant sa prochaine étape, Francorchamps dans deux semaines, en lever de rideau des 24H de Spa.