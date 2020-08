© Vanderstraeten

Vendredi en milieu d'après-midi, John De Wilde qui craignait de ne pouvoir tenir 3h seul comme il en a l'habitude dans la canicule limbourgeoise a téléphoné à Ugo de Wilde pour l'inviter à partager le volant de sa Porsche 991 GT3 pour la première manche du Belcar. "raconte Ugo.Samedi après-midi, Ugo découvrait donc sa nouvelle monture. Et une quinzaine de tours à peine signait déjà le meilleur chrono des "Porschistes".Dimanche matin, la Porsche N°101 de chez Speedlover signait le septième chrono des qualifications, le meilleur de la catégorie Belcar 2 grâce à un excellent John De Wilde sorti juste avant que la pluie ne se transforme en déluge, de quoi augurer d’une bonne course. Une course que John De Wilde a débuté, confortant sa première place avant de voir la voiture rétrograder à la 3e place suite à un petit problème au pitstop.Une souci qu’Ugo de Wilde a corrigé en reprenant la première place en course, pour s’offrir une première victoire en Belcar.Un futur qui, après quelques jours de vacances bien méritées, passera par la prochaine manche du championnat d'Eurocup Formula Renault, début septembre au Nürburgring.