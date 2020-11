Ugo de Wilde tire le bilan de sa saison: "Le résultat final ne reflète pas du tout notre potentiel" Bruxelles100% Web Sébastien Sterpigny Neuvième de la saison 2020 d'Eurocup Formula Renault, le jeune Bruxellois n'a pas atteint les objectifs qu'il s'était fixé cette année. © DR

Alors qu'il espérait finir en beauté et décrocher un quatrième podium sur un circuit lui ayant souvent réussi par le passé, Ugo de Wilde a dû se contenter de modestes 8e et 11e places ne reflétant pas du tout la forme affichée lors des essais de jeudi et vendredi ce week-end au Castellet, dernière manche du championnat d'Eurocup Formula Renault. "Je sais que cela en devient lassant, mais que dire de plus qu'une fois encore j'ai joué de malchance", se désole le Bruxellois.



Un week-end qui résume à lui seul la saison d’Ugo de Wilde qui aura joué à plusieurs reprises de malchance, des soucis moteur à Imola aux ennuis rencontrés ce week-end au Castellet, en passant par les problèmes de réglages et un accrochage à Hockenheim, sans oublier le coronavirus. "Je pense que le Coronavirus a clairement joué en la défaveur d'Ugo pour trois raisons évidentes", explique son coach. "Au moment de signer avec Mr Horner, Ugo était le seul redoublant du team et devait logiquement être le pilote numéro 1 aux côtés de deux rookies, Reshad de Gerus (ndlr : le vice-champion de France de F4 a lui aussi été affecté par de nombreux soucis et n'a pu que très rarement démontrer sa réelle valeur) et Jackson Walls. Mais dès le mois de mars, l'Australien ne pouvant voyager a cassé son contrat. Du coup, Arden Motorsport l'a remplacé par leur pilote maison, Alex Quinn, qui avait déjà effectué trois week-ends avec eux l'an dernier, est Anglais, pilote sous contrat avec Horner et coach des pilotes F4 de Arden Motorsport. Comme il est très bon aussi, c'est vite devenu lui le leader de l'équipe, le pilote qu'on écoute pour les réglages. C'était d'autant plus biaisé que le team-manager d'Arden a deux casquettes et était aussi l'ingénieur de Quinn dont le style de pilotage est fort différent de celui d’Ugo. La deuxième raison est qu'à cause du Covid-19, Renault a supprimé les quatre courses où Ugo aurait eu le plus gros avantage en tant que redoublant : Silverstone, Abu Dhabi, Budapest et surtout Monaco. Enfin, la crise financière découlant de la pandémie nous a fait perdre pas mal de sponsors. Le team s'est montré compréhensif et a consenti de gros efforts pour qu'Ugo puisse finir la saison. Nous les remercions pour cela. C'est la preuve qu'ils étaient contents de leur pilote. Mais cela ne nous mettait pas en position de force. Quand vous amenez beaucoup moins d'argent que prévu, le service ne peut logiquement être le même. Tout le monde fait des économies. Un exemple concret ? Après avoir touché le fond à Zandvoort avec un gros zéro pointé, on a réclamé la présence d'un vrai team-manager pour décharger l'ingénieur-à-tout-faire. Notre voeu a été exaucé pour la seule course de Barcelone où soudainement tout est allé mieux. Une question de moyens sans doute."



Rebondir en 2021 Après une saison aussi frustrante, Ugo de Wilde va prendre un peu de repos avant de songer à son avenir. "Aujourd'hui, il va me falloir un peu de temps pour digérer tout cela », admet Ugo qui fêtera ses 18 ans ce vendredi 20 novembre. « Mais la passion reste là et dans quelques semaines on réfléchira certainement déjà à ce que l'on peut faire pour tenter de rebondir en 2021. Je ne vais certainement pas lâcher l'affaire à cause d'une mauvaise passe. Et puis tout n'a pas été noir non plus. Il y a eu des supers week-ends tout de même. Celui en lever de rideau des 24H de Spa, mon podium sous la pluie à Barcelone, mon expérience en prototype au Mans où j'ai mené la course et été le meilleur rookie, sans oublier ma victoire et mon titre en Belcar 2 avec la Porsche de John De Wilde ou mes deux supers résultats en VW Fun Cup avec le team M3M de Jean-Luc Dubois."



"La page monoplace va se tourner pour moi"

Cette saison 2020, elle aura toutefois eu raison de l’avenir du Bruxellois en monoplace. "Faute de moyens, la page de la monoplace va se tourner pour moi. Mon rêve de F3 FIA ne se réalisera pas alors que j'ai pourtant tout à fait le niveau pour y accéder. Mais il y a plein d'autres belles choses à faire en sport auto. Mon objectif reste inchangé : je veux devenir pilote professionnel. A moi maintenant de trouver les investisseurs souhaitant m'aider à poursuivre l'aventure. J'ai bien reçu le message de Lewis Hamilton dimanche. Il faut croire en ses rêves, ne jamais abandonner. Rien n'est impossible. Le travail et la persévérance finissent toujours par payer. Alors on va continuer à y croire."