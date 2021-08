Ugo de Wilde triomphe à Road To Le Mans: "L'une des victoires les plus émotionnelles de ma carrière" Bruxelles100% Web Sébastien Sterpigny Après avoir été privé du succès jeudi soir suite à l'intervention de la voiture de sécurité, Ugo de Wilde a pris une cinglante revanche en imposant haut la main son proto Duqueine LMP3 Mühlner Motorsport à moins de 3h du départ des 24H. © Georges Decoster

Ugo de Wilde attendait avec une énorme impatience de prendre le départ du Road To Le Mans. Si la déception était grande jeudi, la joie fut encore plus belle au moment de remporter la deuxième manche.



Le malheureux épisode digéré, l'équipage N°21 allait signer la course parfaite le samedi et prendre la plus belle des revanches en s'imposant haut la main, avec plus de 11 secondes d'avance à l'issue des treize tours de 13,6 km. "Moritz est parti depuis la pole et s'est envolé. Il prenait environ deux secondes par tour à son plus proche poursuivant Jean Glorieux", explique le Bruxellois de 18 ans. "Il a juste perdu quelques secondes lors d'une Slow Zone car la radio ne fonctionnait pas bien et il ne savait pas si c'était safety car ou Slow Zone. Il a donc ralenti trop tôt."



Mais l'Allemand cédait le relais à Ugo avec 9 secondes d'avance qui se transformait en une avance de près du double quelques tours plus tard. "Quand j'ai su que j'avais 18 secondes d'avance et qu'il ne restait que cinq tours, j'ai commencé à lever le pied. Il ne servait à rien de prendre des risques, surtout dans les virages rapides où l'auto avait tendance à être un peu trop survireuse."



Ugo et Moritz montaient donc sur la plus haute marche du podium, pour un grand moment d'émotion. "J'avais les larmes aux yeux quand j'ai franchi le drapeau à damier. J'entendais des vibrations dans le dernier tour et j'avais peur de crever. J'avais déjà signé des poles et des podiums ici en karting et en Fun Cup. Mais se retrouver sur la plus haute marche du podium ici, 2h30 avant le départ des 24H, faire retentir la Brabançonne, c'est très émouvant. Je remercie ma famille, mes parents pour leurs sacrifices pour en arriver-là ainsi que les 108 personnes qui m'ont soutenu dans cette aventure et avaient leur nom sur mon proto. C'est l'une des victoires les plus émotionnelles de ma carrière et j'espère être de retour ici l'an prochain en tant que pilote de la plus grande course du monde !"