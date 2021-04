© DR



Moins de deux semaines après ses débuts victorieux en Alpine Europa Cup, Ugo de Wilde entame, ce week-end à Barcelone, sa campagne en European Le Mans Series. Et même s'il est débutant, le jeune Bruxellois de 18 ans compte porter bien haut les couleurs très flashy du prototype LMP3 Inter Europol Compétition partagé avec l'Allemand Martin Hippe et le Français Julien Falchero.explique Ugo.Ce samedi, la qualification des LMP3 se disputera sur dix minutes à 14h.Car son équipe aura de hautes ambitions cette saison.Des 4 Heures de Barcelone qui pourront être suivies en live streaming et live timing via le site europeanlemansseries