Le week-end avait démarré tristement avec l’annonce du décès de Francis Michiels (70 ans). L’ancien joueur, arbitre et président du CP Bruxelles - Brabant aurait apprécié l’aspect fédérateur et la bonne organisation de ce B3 Tournament&All Star Game 2022 qui s’est déroulé ce samedi à la salle Cappellemans (NOH). Dispatchée entre un tournoi U14 régionaux et des matchs de 3X3, la journée s’est terminée par le All Star Game. L’ancien président aurait aussi apprécié le coaching des arbitres de demain par la Commission de Formation des Arbitres (CFA).