Peu après la mi-août, les frères waterlootois Chris (18 ans) et Alexis Smekens (14), qui évoluent à United Basket Woluwe, ainsi que Shemsedine Boughaleb (17 ans, joueur au Fresh Air Jette et résidant à Grand- Bigard) et José Antonio Martinez Tejero (U21 du Royal IV Brussels qui habite Braine-l’Alleud) feront partie d’un groupe d’une douzaine de Belges qui mettront le cap vers la Caroline du Nord (USA) et la Combine Academy.

"C’est une académie privée avec un statut d’école qui délivre des diplômes. En un an là-bas, le jeune apprend l’anglais, se fait une idée sur le choix des études pour le futur et a des horaires aménagés pour le sport. Combine, c’est cinq équipes de basket avec 4-5 coachs pour la première équipe et un ou deux préparateurs physiques pour chaque entité", énumère Adrian Moris.