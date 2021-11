Ce samedi, à la suite d’un match de U12B opposant le FC Saint-Michel au Sporting Bruxelles, le jeune homme de 17 ans qui arbitrait la rencontre bénévolement, a été agressé à la sortie du stade. "Durant ce match qui s’est soldé sur le score sans appel de 14-1, le coach adverse et deux parents de cette équipe se sont montrés agressifs et menaçants envers notre jeune arbitre de 17 ans, qui encadre des jeunes de 5-6 ans chez nous, et avait décidé de consacrer un peu de son temps libre pour arbitrer une rencontre de U12. Malheureusement, les menaces ne sont pas restées que verbales puisqu’après le match, alors que tout le monde était parti, notre jeune arbitre a été suivi jusqu’à l’arrêt de tram où il a été tabassé. Il a reçu plusieurs coups dont un à l’oreille à la suite duquel il s’est effondré. La police est intervenue et notre jeune arbitre a dû être emmené aux urgences", explique Quentin Demey.

Scandalisé par un tel acte, le président du FC Saint-Michel est bien décidé à donner suite à cette agression. "La direction du club toute entière a tenu à contacter directement le jeune arbitre afin de lui témoigner son soutien et lui dire que nous n’en resterons pas là. Face à cet acte d’une lâcheté sans nom, nous avons décidé d’introduire une plainte auprès de la fédération."

Quentin Demey espère une réaction ferme de la fédération. "La réaction de la fédération sera déterminante. J’espère qu’elle va en faire un exemple pour que ce genre de faits graves ne se reproduisent plus. Si ce n’est pas le cas, une sorte de découragement risque de s’installer. Certains parents ont déjà indiqué qu’ils ne laisseraient plus leur enfant arbitrer un match de jeunes, alors que c’est la première fois que ça se passe. Il est donc important d’apporter une réaction ferme afin de soutenir au mieux nos jeunes arbitres."