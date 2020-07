Un défenseur formé à Guingamp rejoint le RWDM © RWDM Bruxelles Sébastien Sterpigny

Florian Le Joncour a signé un contrat d'un an avec une année supplémentaire en option. Le RWDM poursuit son mercato et continue de renforcer son secteur défensif avec l'arrivée du Français Florian Le Joncour.



Formé à Guingamp, ce défenseur âgé de 25 ans et mesurant 1m92, a également évolué à Concarneau et au SM Caen. Il a signé un contrat d'un an avec une année supplémentaire en option.