Ce derby bruxellois, qui en même temps mettait aux prises le deuxième du classement avec le leader, a tenu toutes ses promesses avec, d’un côté, une équipe locale surtout dangereuse sur phases arrêtées et des Jettois plus à l’aise dans les combinaisons avec un Suarez redoutable à la manœuvre.

Chaque équipe a dès lors eu ses temps forts et ses occasions. Sur un coup franc de Suarez, Suederick loupait quelque peu sa sortie et déséquilibrait Camara. Suarez ne se posait pas de question et convertissait le coup de réparation avant de louper, quelques instants plus tard, l’opportunité de doubler la mise. Dans l’autre camp, Kambala était oublié sur un corner de Vanderhaeghen et le meilleur buteur de la série ne manquait pas l’aubaine.

Après la pause, Jette galvaudait plusieurs grosses occasions par Ivan Ruiz (deux fois) et Suarez. Le dernier mot revenait alors à Kambala, à nouveau à l’affût sur un corner de Vanderhaeghen. L’artificier local offrait la 2e tranche et le leadership au général à son équipe. Son coach, Michel Delph, était bien évidemment aux anges : "Je n’