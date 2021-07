Un équipage renforcé et un double relais à Monza pour Ugo de Wilde Bruxelles Sébastien Sterpigny Après l'abandon malheureux du Castellet où la victoire semblait à leur portée, le team Inter Europol est bien décidé à prendre sa revanche sur l'Autodromo di Monza. © DR

Le pilote bruxellois Ugo de Wilde reprend le chemin du championnat European Le Mans Series ce week-end sur le célèbre circuit de Monza avec la ferme intention de conjurer le mauvais sort en compagnie de son team Inter Europol Compétition. Pour ce faire, il a été décidé de remanier l'équipage de la #13 pilotée par leur leader Ugo de Wilde. Ulysse De Pauw indisponible pour cause de 25H VW Fun Cup, le pilote de Zaventem partagera cette fois le volant avec Martin Hippe et le pilote issu du Moto GP et Moto 2 Mattia Pasini, véritable révélation du début de championnat European Le Mans Series. "L'excellente nouvelle est que, du coup, je n'effectuerai pas un seul mais un double relais de plus de deux heures sur les quatre de course", se réjouit Ugo. "J'ai d'ailleurs dû équiper mon casque Bell d'un kit boisson car autant ce n'était pas nécessaire sur un simple relais d'une heure, autant s'hydrater sera indispensable sur un double relais de plus de cent vingt minutes. Surtout par les fortes chaleurs annoncées."



De quoi afficher des ambitions. "Il faudra juste redoubler de prudence dans le trafic car on ne peut plus se permettre le moindre accroc. On a chuté à la quatrième place du championnat suite à notre zéro pointé en France et on a besoin de très gros points pour remonter et surtout de finir trois fois devant la Cool Racing des leaders du championnat."



Plus motivé que jamais, au top physiquement et mentalement après dix jours de vacances, Ugo était impatient de retrouver un circuit qui lui réussit bien. "J'adore ce tracé de Monza que j'ai découvert à 14 ans en F4. C'était la deuxième course de ma vie en monoplace et je me souviens que c'était assez impressionnant car c'est un circuit à l'ancienne. On va très vite et il y a peu de dégagement. La piste est assez étroite. Deux ans plus tard, j'ai remporté ici ma seule course en Eurocup Formula Renault. Je suis ainsi devenu, à vie, le plus jeune lauréat à ce niveau à l'âge de 16 ans. Recevoir ma coupe des mains de Fernando Alonso restera sans doute un des plus beaux souvenirs de ma carrière. J'espère vraiment pouvoir remonter sur ce podium dimanche. Et si possible sur la plus haute marche. Le team avait gagné ici l'an dernier. Il mérite de remettre cela."