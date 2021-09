Ganshoren a pris une claque sur le terrain de Warnant le week-end dernier (5-1). Un gros retour sur terre après un parcours en Coupe de Belgique qui avait été plus que réussi. Un jour sans qui s’explique. "La défaite du week-end dernier ne m’a pas vraiment surpris dans le sens où j’étais malheureusement privé de la moitié de mon équipe. Beaucoup de cadres étaient absents et j’ai dû faire appel à des jeunes et des joueurs de la P3. Là où je suis plus déçu, c’est dans la façon dont nous avons joué, avec des garçons qui recevaient leur chance mais qui n’ont pas su la saisir", analyse Michel Delph. Pas de quoi trop inquiéter le coach de Ganshoren toutefois. "J’aurais été plus inquiet si nous avions perdu de cette façon avec une équipe au complet." (...)