La Brussels Running Academy va naître le jeudi 3 septembre, par une première sortie proposée sur le coup de 18h30. Ce nouveau club dédié à la course à pied est à l’initiative de Marc Vanderlinden (RCB) et de Didier Bauduin (NAC CABW), qui en seront également les entraîneurs. Avec pour volonté de partager des sorties tout en proposant un encadrement de qualité pour tous les niveaux.

La Brussels Running Acedemy prendra ses quartiers au sein du club du Roseau, situé à Uccle, dans un magnifique cadre à côté de la réserve naturelle du Kinsendael. De belles infrastructures mais aussi un superbe terrain de jeu aux alentours pour les amateurs de course à pied à Bruxelles.

"Le lieu est magnifique", s’enthousiasme Marc Vanderlinden, visage bien connu de la course à pied dans la capitale. "En plus du club de tennis, c’est un cadre rêvé à Bruxelles pour proposer un club de course à pied. J’y prendrai du plaisir à partager ma passion avec d’autres et à découvrir, je l’espère, de nouvelles têtes."

Les entraînements, à partir du 3 septembre, sont prévus lundi et jeudi en soirée, ainsi que samedi en matinée. Avec des sorties de groupe mais également la possibilité d’un suivi individualisé.