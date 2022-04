Un nouveau gardien venu du Beerschot pour le Crossing Schaerbeek Bruxelles Sébastien Sterpigny Keno Jacops, 19 ans, rejoint le club schaerbeekois. © crossing

Le Crossing Schaerbeek annonce la signature d'un nouveau gardien pour la saison prochaine. Il s'agit de Keno Jacops, un gardien âgé de 19 ans et qui arrive en provenance du Beerschot.



Avant cela, il a été formé à Anderlecht et à Beveren. Il a également porté les couleurs de l’équipe nationale belge en U19 et U18.