Battu de quatre unités pour la première fois en championnat (par son dauphin, United Basket Woluwe), Uccle Europe n’a pas tergiversé longtemps. "On a eu une grosse discussion lundi. On a calmement mis les choses à plat. J’ai directement vu la différence en Coupe de Brabant le lendemain face à Orp-Jauche. On a été beaucoup plus solidaires et davantage dans l’intensité. On a vu que marquer plus que l’adversaire, cela ne suffisait pas toujours."

L’équipe de Boualem Chekaba s’est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe de Brabant et reste très ambitieuse en championnat. "Cette défaite en P1 m’arrange indirectement. On était un peu trop sur notre nuage. Ce revers nous fait du bien au final", estime le coach ucclois.