Depuis le mois de mars, le monde des sports de combat est complètement à l’arrêt. Plus aucun gala n’est organisé, au plus grand dam des boxeurs. Une situation catastrophique pour la discipline.

"La période que nous traversons est très difficile pour le monde des sports de combat. Plusieurs clubs ont dû fermer boutique car ils n’étaient plus capables d’assumer les lourdes charges, comme le loyer des salles. C’est tout le monde de la boxe qui est en souffrance, alors qu’avant le mois de mars, les sports de combat étaient sur une courbe croissante, qu’il y avait de plus en plus d’affiliés, une reconnaissance de l’ADEPS et un superbe travail réalisé par la fédération. Nous avons été freinés dans notre élan mais aujourd’hui, nous voulons relancer toute cette machine", explique Mohamed Benyaich.