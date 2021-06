Un premier podium en TC pour Amine Kasmi: "Une grande satisfaction" Bruxelles100% Web Sébastien Sterpigny Le sprinteur de l'Excelsior s'est offert un titre de vice-champion de Belgique TC sur 200m. © Belga

Un chrono de 21'11 et une médaille d'argent sur 200m, Amine Kasmi a réussi ses championnats de Belgique. Un moment qu'il ne voulait pas manquer. "C'était un week-end fort attendu car ça reste quand même un championnat de Belgique. Je suis très content de ce championnat et surtout de ma finale, avec une place et un chrono qui me font très plaisir", se réjouit le sprinteur bruxellois.



Il s'agit aussi du tout premier podium de sa carrière en toutes catégories. "J'avais déjà vécu des podiums chez les juniors ou au niveau LBFA mais pas encore en TC. C'est une grande satisfaction."



La performance réalisée ce week-end au stade Roi Baudouin va motiver le Bruxellois pour la suite de la saison, dans une période où les compétitions devraient être un peu plus nombreuses que lors de ces derniers mois. "On vient de vivre une période difficile avec des infrastructures ouvertes uniquement à certaines personnes. La suite reste encore floue car on ne sait pas si les championnats de Belgique juniors et espoirs auront lieu. Mais je veux rester en forme car la saison n'est pas terminée."



Amine Kasmi veut enchainer les compétitions dans sa catégorie, histoire de se préparer doucement à son passage chez les seniors. "J'ai encore un peu de temps mais ce sera un cap important à passer et je veux m'y préparer."



Les compétitions internationales sont également une ambition. "J'ai pris part à l'Euro U20 il y a deux ans, c'est quelque chose que j'aimerais revivre car ça reste une expérience inoubliable, tant sur le plan sportif que sur le plan humain. Mais pour y parvenir, je dois encore apprendre à mieux gérer mon stress avant une course."