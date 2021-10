Le Crossing la tient enfin cette victoire après laquelle il courait depuis de nombreuses semaines. Après être passés à côté à plusieurs reprises ces dernières semaines, les joueurs de Philippe Wayenbergh ont enfin pu célébrer leur premier succès de la saison.

Dans un match équilibré, qui aurait pu basculer dans l’autre sens si Van Den Eynde n’avait pas détourné le penalty de Ladrière, les Schaerbeekois ont eu la bonne réaction. Kamagate a ouvert la marque en renard des surfaces, Kambala l’a doublée en inscrivant un but à la Lukaku, à la retourne et du gauche. Et même si le Crossing a tremblé dans les dernières minutes après avoir concédé un penalty, cette fois-ci, il n’a pas craqué.

“Ce penalty concédé dans les derniers instants a de nouveau créé un peu de stress dans nos rangs, surtout qu’on a joué plus de cinq minutes d’arrêts de jeu. (...)