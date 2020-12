Le calendrier proposait une véritable finale pour le maintien, plutôt inattendue en début de saison. D’un côté l’Herakles et sa bande de (très) jeunes capable du meilleur comme du pire ; de l’autre le Racing avec davantage de valeurs confirmées mais pas une équipe vieille non plus. Dans ce genre de match, celui qui marque le premier but a toujours les meilleures chances de s’en sortir.

Ce fut encore le cas cette fois-ci : les Rats prirent un départ convaincant, mettant d’emblée la pression sur les Lierrois et ouvrant la marque après huit minutes de jeu par Edward Horler. Tout un symbole : la contribution du Britannique au marquoir cette saison se limitait à… un stroke.