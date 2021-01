Habituellement, les stages de football organisés durant les vacances de Noël sont rares, au vu des conditions climatiques moins clémentes en cette période de l’année. Mais 2020 n’est pas une année comme les autres et après avoir été privés de football durant plusieurs semaines, les jeunes (et leurs parents) étaient demandeurs. Du coup, plusieurs clubs et académies ont proposé des stages au moins de 13 ans durant ces deux semaines.