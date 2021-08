Ce lundi soir, les joueurs du FC Saint-Michel sont rentrés d’un stage d’une semaine en Grèce. "Pendant 7 jours, on s’est un peu senti comme des pros, ou du moins des joueurs qui évoluent plus haut que la P2", confirme Dawid Idrissi, le coach.

Cette initiative n’est pas venue du staff. "L’idée est venue des joueurs. Comme j’allais devenir papa début juin, je n’étais pas trop impliqué dans ce projet. Ils en ont parlé entre eux et m’ont demandé mon avis. Un des joueurs de l’équipe est originaire de la région où nous sommes partis, nous avons pris contact avec le maire local et il a fait en sorte de nous mettre dans de bonnes conditions. Nous avons eu accès au stade et au matériel de l’équipe locale, tout a été mis en place pour se concentrer à 100 % sur le foot."

Durant une semaine, les joueurs ont eu droit à deux séances d’entraînement par jour. "Ça nous a permis de travailler tous les aspects, physiquement, avec ballon ou en posant les bases tactiques. Il a toutefois fallu s’adapter à la vague de chaleur qui touche la Grèce avec des entraînements décalés tôt le matin et plus tard le soir."

La cohésion de groupe fut le point central de ce stage. "Vivre en groupe pendant une semaine en ne pensant qu’au football ou en organisant des activités de team building, ça a créé une énorme cohésion dans un groupe qui vivait déjà bien ensemble. En atterrissant à Bruxelles, on a senti que ce groupe était encore plus soudé."

Cette semaine de stage restera comme un souvenir que joueurs et staff n’oublieront pas. "Un superbe moment d’équipe. Les joueurs ont eu la chance de vivre une expérience que peu de joueurs amateurs connaîtront. On remercie le club de Saint-Michel qui nous a permis de saisir cette opportunité."

Il faudra assurément compter sur la P2 de Saint-Michel cette saison. "Il y a du potentiel dans ce groupe, renforcé par des jeunes du cru qui sont venus frapper à la porte. Regoûter à la P1 fait partie des ambitions à plus ou moins long terme, même si ce ne sera pas une obsession."