Inauguré il y a moins de deux mois, le demi-terrain 3X3 du BasketHall55 de Beersel accueille des stagiaires en cette période de Toussaint. “Le cadre est à 90 % rempli”, relève Olivier Goossens. “Vu notre structure particulière, on limite le nombre de gamins. On veut rester dans une approche spécifique.”

En raison de la cacophonie récente et du yoyo de l’autorité publique entre interdiction et autorisation, Olivier Goossens a dû revoir un peu son organisation. Lui et Damien Tita (de l’association Ballinshape) avaient prévu une semaine spéciale Halloween pour les moins de 12 ans. Postposée, elle est devenue une spéciale Saint-Nicolas qui devrait normalement avoir lieu dans quelques semaines. “On attend toujours avant de communiquer car parfois les décisions changent ou sont contradictoires”, observe le président de Friendly Bulls Ixelles. La ligue de 3X3 Seniors qui devait voir le jour en collaboration avec Vadim Hollevoet (créateur du premier club de 3X3, le Fox Brussels) est reportée en janvier 2021.