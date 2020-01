Les Hivernales du Racing Club de Bruxelles ont 40 ans. Véritable incontournable du monde du running à Bruxelles, l’événement fait le plein depuis de nombreuses années avec une formule et un cadre qui ont fidélisé les joggeurs depuis de nombreuses années. Et cette édition anniversaire ne dérogera pas à la règle puisque 2000 participants rejoindront Watermael-Boitsfort ce dimanche pour s’aligner sur l’une des deux distances habituelles (10 et 20km). "On ne change pas une formule qui gagne et les participants retrouveront tout ce qu’ils ont l’habitude de trouver en participant à notre course, avec un petit cadeau en plus pour fêter nos 40 ans", souligne Laurent-Xavier Deprez, l’un des organisateurs des Hivernales.