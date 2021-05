football

Présente à Nivelles depuis quelques semaines, la Golden Keeper Academy va ouvrir un nouveau site du côté de Ternat, avec un objectif : préparer les enfants à un stage organisé lors des prochaines vacances de Pâques à Madrid par le campus 12, avec Caio et Marcelo, le latéral brésilien du Real Madrid.

Voilà une nouvelle aventure pour Alan Gérard, qui s’est entouré de Leandro Da Silva, à qui l’on doit cette collaboration avec Marcelo, et de Junior Barcelos, coach dans la future académie.

Junior Barcelos est un Brésilien qui a connu la D1 brésilienne avec le club de Palmeiras avant de porter les couleurs du RWDM, où il coache désormais les U14 élites. “Ça fait des années que Marcelo organise ce genre de stages et accueille des enfants venus du monde entier. C’est quelqu’un de très sérieux et de très carré, qui veut partager sa méthode. À Madrid, les enfants seront totalement pris en charge, auront droit à des entraînements à la brésilienne, à des activités comme la visite du stade du Real et même des invités surprises”, explique Junior Barcelos.

La mise en place de ce stage s’accompagne en parallèle de l’ouverture d’un nouveau site à Ternat pour la GKA. Une académie qui se veut galactique. “Nous souhaitons y préparer au mieux les enfants pour ce stage au Real Madrid car on n’arrive pas là-bas sans un minimum de préparation”, ajoute Alan Gérard.

Vers le monde pro

Cette académie se veut surtout être une véritable porte d’entrée vers le monde professionnel, riche d’une équipe composée de personnes qui ont connu ce milieu. “Nous sommes fiers de pouvoir collaborer avec une légende du foot comme Marcelo. Cela nous permet d’ouvrir un centre qui va devenir une référence et une des meilleures académies. Notre objectif est d’accompagner les enfants désireux de devenir pros dans chaque étape et en travaillant chaque aspect. On va les encadrer avec des personnes qui savent ce qu’est le monde professionnel et on va tout faire pour les aider à réaliser leur rêve.”