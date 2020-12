King of Brussels et Naitogym présentent le gala Fight Covid ce samedi. Au menu, six combats de K1 et Muaythai, à huis clos, retransmis sur les réseaux sociaux via Canal Atlas Fight.

Mais cet événement est bien plus qu’un simple gala. C’est aussi le résultat de l’abnégation de toute une équipe décidée à se battre pour permettre à son sport de continuer à vivre. "Nos athlètes de haut niveau s’entraînent tous les jours, nous ne pouvions pas les laisser continuer à s’entraîner sans qu’il n’y ait quelque chose au bout. On a beaucoup réfléchi, on a souffert pour mettre cet événement sur pied mais on a reçu le soutien de monde politique et des sponsors. C’est une bataille de chaque instant mais nous espérons que par cette organisation, d’autres suivront, pour que notre sport continue à vivre", confie Mohamed Benyaich, à l’origine du gala Fight Covid.

Car le secteur des arts martiaux, comme tous les autres sports, souffre de la crise sanitaire. "Avec des clubs fermés, les pertes en termes d’affiliés vont de 30 à 50 %. Cela aura des conséquences à long terme car ces jeunes que nous perdons aujourd’hui seront difficile à aller chercher demain. Sans compter tous ces clubs en souffrance, qui ne gagnent plus rien mais qui doivent continuer à assumer les charges fixes, comme les loyers. C’est aussi pour eux que nous organisons ce gala, avec l’espoir de jeter un pavé dans la mare et d’être suivi par d’autres organisateurs."

Au menu samedi, six combats professionnels. "La parité sera respectée avec trois combats féminins au programme. Donner une place aux femmes, c’est aussi l’un de nos combats. Nos meilleurs boxeurs seront opposés à des boxeurs étrangers de qualité, de quoi offrir un beau spectacle."

Ce sera sans public, mais pas sans visibilité. "On a mis énormément de moyens en place pour assurer une retransmission de qualité via les réseaus socaix. Nous ne savons pas quand le public pourra revenir, il faut donc trouver des alternatives pour continuer à proposer quelque chose."