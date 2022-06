Collecter des déchets tout en courant. Voici la principe d'une Clean-up Run, également appelée plogging. Une pratique venue de Suède il y a de cela quelques années et qui propose de mettre le sport au service de l'environnement.

C'est ce que propose ce mercredi 15 juin (18h30) la jeune marque belge de vêtements de sports éco-responsables pour femmes, Moov360. Elle fixe rendez-vous au café des Minimes, à 18h30, pour la présentation d'une Fresque du climat avant de rejoindre le centre-ville pour un grand ramassage de déchets en courant.

Moov360 a été fondée voici peu par la Waterlootoise Daphné Dulait. Pour proposer des vêtements, mais pas uniquement puisque l'entrepreneuse souhaite aller plus loin avec l’envie de créer une communauté autour du Sport et de la Planète. Objectif : véhiculer le sport comme vecteur de bien-être physique et mental.

L'événenement de ce mercredi se tiendra avec la présence de plusieurs personnalités engagées dans des projets autour de l'éco-responsabilité.