Une dernière obligation sans envie pour le Crossing Bruxelles Sébastien Sterpigny Les Schaerbeekois reçoivent Manage ce dimanche à 15h, dans une finale des perdants du tour final.

© sterpigny

Si les Schaerbeekois ont été éliminés sur tapis vert du tour final, il leur reste tout de même un dernier match à honorer, une finale des perdants face à Manage plus honorifique qu'autre chose. Une rencontre difficile à préparer pour Philippe Wayenbergh et ses troupes. "Le moral des joueurs et du staff est au plus bas. Mentalement, c'est difficile d'accepter une élimination sur tapis vert, encore plus après de telles circonstances. Tout ça alors que les joueurs et le staff ne sont pas responsables. Si nous avions été éliminés sur le terrain, cela aurait été plus facile à accepter. Mais ici ce n'est pas le cas. Et c'est d'autant plus amer que nous étions meilleurs que cette équipe de Binche", confie le coach.



Mais le Crossing jouera pour la gagne dimanche. "On nous a dit que nous avions un match à jouer, nous le ferons, avec l'envie de le gagner."