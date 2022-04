Capables du meilleur comme du pire, la saison des Jettois garde peut-être un goût de trop peu mais reste néanmoins positive à l’heure de poser le bilan. "C’est notre première saison en D2. L’objectif premier était le maintien et nous sommes sauvés depuis quelque temps déjà. Pour cela, le bilan reste positif. Malgré tout, ça reste une saison frustrante", admet Sébastien Conte.

Frustrante est le mot, car avec plus de réalisme offensif et de maturité, les Jaune et Bleu seraient bien plus hauts au classement. Une finition qui a trop souvent fait défaut cette année et qui sera le maître-mot de la saison 2022/23. "C’est ce qui sera à améliorer. Il ne faudra pas trouver seulement un joueur capable de finir nos actions car il n’y a pas qu’une seule position devant. Mais nous devrons améliorer cette attaque, c’est sûr. Avec plus d’efficacité, on aurait pu atteindre les 40 points. Aujourd’hui nous restons bloqués à 33." (...)