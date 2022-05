Le HC Kraainem avait rendez-vous avec son histoire ce samedi. Dans une salle communale pleine à craquer, l’équipe première s’est donnée sans compter durant 60 minutes pour s’offrir un sacre historique en D2 Nationale.

Face à Lebbeke, leur plus proche poursuivant dans ces playoffs, les Blue Bears savaient qu’une neuvième victoire consécutive dans les playoffs leur offrirait le titre. Un message reçu 5 sur 5 par les joueurs qui ont parfaitement entamé leur rencontre, menant 9-5 au terme du premier quart-temps. L’écart était toujours de quatre buts à la pause (14-10) et Kraainem parvenait même à accentuer son avance en seconde période pour s’imposer 30-25. Un succès synonyme de sacre et de montée historique en D1. "Tout était réuni pour que l’on puisse vivre une grande fête. Nous avons mené durant toute la rencontre et les cadres ont tenu le match pour nous permettre de conserver cet avantage et fêter le titre. C’était juste magique", se réjouit Benoît Lamury, le coach de Kraainem. (...)