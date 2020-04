Une journée inoubliable pour Sébastien Conte, coach du Léo à l’époque.

Un titre qui permettait au Léo de retrouver l’échelon national . "A l’époque cette P1, c’était la jungle et pour s’en sortir, il fallait de la qualité mais aussi un mental d’acier. J’ai eu la chance de travailler avec des gars extraordinaires et cet apprentissage m’a été bénéfique pour la suite. Sans oublier les liens qui se sont tissés avec les joueurs, des gars comme Ben Kassem, Burgo, Durvaux et tous les autres."

© Huge

Une double tristesse après la relégation du Léo et la disparition de Jacques Maricq

A cette période de l’année, nous avons d’habitude l’occasion de mettre les champions à l’honneur. Mais cette année, avec l’arrêt prématuré des championnats, nous n’aurons pas la chance de vivre ces moments d’émotion sur le terrain. Du coup, nous avons décidé de plonger dans nos archives pour vous offrir une série nommée Une photo, un souvenir, l’occasion de revivre un titre, un grand moment ou une émotion au travers d’une photo.Pour débuter la série, nous effectuons un bond dans le temps de dix ans, pour revenir au jour où le Léopold devenait champion de première provinciale. Un moment gravé dans la mémoire de Sébastien Conte, l’entraîneur du Léo à l’époque., se rappelle-t-il.Une journée qu’il nous raconte en détail.Dix ans plus tard, c’est un double sentiment de tristesse qui habite Sébastien Conte.