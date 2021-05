Le Bruxellois Foudil Boukhtouchen a tenté de se qualifier le week-end dernier pour les Jeux paralympiques de Tokyo en parataekwondo. C’est la première fois dans l’histoire qu’un athlète belge participait aux qualifications européennes de la discipline.

"La fédération ABFT avait répondu positivement à notre demande d’envoyer Foudil à ces sélections européennes de parataekwondo pour personnes atteintes d’un handicap moteur de la main, d’une malformation ou d’une paralysie", débute Alayyan Mahmoud, président de l’AMA Jeunesse Gym et coach national de l’équipe belge de parataekwondo.

Pendant près d’un an et demi, Foudil Boukhtouchen s’est préparé sans relâche pour ce grand moment. "Mentalement, physiquement et techniquement, il était prêt à se frotter à ces géants issus d’autres pays européens et présents dans la discipline depuis de nombreuses années."

Sur place, le Bruxellois a fait preuve d’une grande force de caractère et s’est hissé jusqu’en quart de finale. "Son attitude a été exemplaire, il n’a rien lâché. Son enthousiasme et sa motivation faisaient plaisir à voir."

La qualification pour les Jeux paralympiques ne fut pas au bout, mais l’essentiel était ailleurs. "Pour nous, ce n’est pas une défaite mais une expérience de gagnée. Pour la première fois, un athlète belge participait à ces qualifications européennes et cela a permis de démontrer que c’était possible, même en Belgique."

Une source de motivation pour tous ces jeunes qui n’ont pas encore osé franchir le pas. "Foudil a ouvert la voie, montré que c’était possible. Il a apporté une lueur d’espoir à ces jeunes qui n’ont pas encore osé s’affirmer et montrer ce dont ils sont capables, par peur des préjugés. Psychologiquement, une personne souffrant d’un handicap est plus faible qu’une personne valide mais, grâce à des personnes comme Foudil, elles savent désormais qu’il est possible de passer au-delà de ces préjugés."